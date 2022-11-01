В Новосибирской области разработают первый научно-популярный туристический маршрут

В 2023 году создатели проекта подадут заявку на национальный брендовый туристический маршрут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирскую область выбрали одним из пилотных регионов для формирования научно-популярного туризма в России.

— Уникальное преимущество Новосибирской области — научно-популярный туризм. Стимул для развития научного туризма в регионе дают наличие Академгородка и наукограда Кольцово. На самой умной улице в мире (проспекте Лаврентьева) сочетаются современная архитектура и уникальная для развития инновационных бизнес-проектов молодых предпринимателей научно-деловая инфраструктура. Кроме того, в Академгородке расположен один из лучших университетов страны — НГУ, — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова.

В октябре этого года новосибирский проект по научному туризму занял 2 место во Всероссийском конкурсе по туристическим стратегиям. В итоге было решено на следующий год подать заявку на национальный брендовый туристический маршрут. Тогда при поддержке федеральных властей получится продвигать его через туроператоров и турагентов страны. А после адаптировать маршрут для иностранных туристов.

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