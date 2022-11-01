«Уехал на машине с работы»: в Бердске пропал 62-летний мужчина в футболке и сланцах

В Бердске ищут 62-летнего Владимира Александровича Келлера. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Бердске ищут 62-летнего Владимира Александровича Келлера. Мужчина пропал во вторник, 1 ноября.
— Мужчина был на работе, туда он приехал на машине — белой toyota town ace. Создается впечатление, что вышел мужчина буквально на минуту: без верхней одежды, документов и телефона. Сел за руль и уехал в неизвестном направлении, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения был одет в серую футболку, черные штаны и черные сланцы. Поисковики также отмечают, что мужчине необходимо регулярно принимать лекарства, которые он также не взял с собой.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Владимир или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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