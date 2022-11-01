«Шла в наушниках и капюшоне»: стали известны подробности о смерти 14-летней девочки под Новосибирском

Девочка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Фото: СУТ СК России

Транспортные полицейские раскрыли подробности ЧП, произошедшего недалеко от станции Обь под Новосибирском. Там электропоезд сбил 14-летнюю девочку вечером во вторник, 1 ноября.

— По предварительным данным, пострадавшая слушала музыку через наушники и шла с надетым на голову капюшоном, из-за чего не отреагировала на приближающийся железнодорожный состав, — пояснили в УТ МВД по региону.

В ведомстве добавили, что девочка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист заметил ее, подал сигнал и начал экстренно тормозить, но столкновения не удалось избежать. Девочка погибла на месте.

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