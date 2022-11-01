В Новосибирске стало меньше снегоуборочной техники

Парк снегоуборочной техники сейчас насчитывает 462 единицы. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирске сократилось число снегоуборочной техники. В этом году в зимней период на дороги выйдет 462 единицы техники, готовность составляет 75%.

— Парк спецтехники, предназначенный для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 462 единицы техники. Готовность техники — 75%, это 335 единиц. На переоборудовании и в ремонте находится 115 единиц. Укомплектованность водительским составом составляет по механизаторам и водителям порядка 62% и дорожными рабочими 65%, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев во время оперативного совещания 1 ноября.

Напомним, что в октябре прошлого года парк снегоуборочной техники насчитывал 471 единицу. Тогда разрыв между имеющейся техникой и необходимым ее количеством составлял 650 единиц.

В этом же году ДЭУ №1 пополнился 22 новыми универсальными уборочными машинами. 12 из них доставили в Новосибирск около недели назад с Ряжского авторемонтного завода.

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