В Новосибирске покажут фильм про мальчика со спичками, исполняющими желания

Фильм «Волшебник» рассказывает историю 13-летнего школьника, которому в руки попал коробок с волшебными спичками. Фото: Кадр из фильма

В Новосибирске покажут фильм «Волшебник», рассказывающий историю 13-летнего школьника, которому в руки попал коробок с волшебными спичками, исполняющими желания.

— Хотя история эта не только о вере в чудо, но и об ответственности, которая приходит с появлением не просто одной волшебной палочки, а сразу целого коробка магических спичек. Фильм основан на популярной в 1960-х детской книге Юрия Томина «Шел по городу волшебник», которую для современного кино адаптировал и несколько сценаристов во главе с одним из самых популярных авторов Юрием Коротковым, — рассказали создатели фильма.

Режиссером картины выступил Ренат Давлетьяров, а актерский состав вобрал в себя как восходящих звезд российского кино, так и опытных артистов.

В Новосибирске премьера пройдет 5 ноября в кинотеатре Синема МФК Сан Сити.

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