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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:27

Практически три тысячи человек умерло в Новосибирской области в октябре 2022 года

Об этом сообщили в ЗАГСе
Анастасия ХРОМЫХ
В октябре 2022 года в Новосибирской области скончался 2961 человек.

В октябре 2022 года в Новосибирской области скончался 2961 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В октябре 2022 года в Новосибирской области скончался 2961 человек. Статистика опубликована на сайте Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то смертность в регионе сократилась. Так, в октябре прошлого года умерли 3706 человек.

− За 10 месяцев 2022 года из жизни ушли 32036 новосибирцев, − рассказали в Управлении.

В соответствии с приведенной статистикой, уровень смертности в регионе превышает уровень рождаемости. В октябре появились на свет 2262 младенца. В общей сложности в 2022 году родилось 22638 детей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области в 2022 году умерли 89 младенцев.

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