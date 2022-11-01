В Новосибирске включили подсветку на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина.
Фото: Александр КАРПОВ
В Новосибирске включили подсветку на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Официальное открытие стелы запланировано на 3 ноября.
Панели стелы украшены в советском стиле.
Фото: Александр КАРПОВ
Новосибирская стела станет самой высокой в России. Ее высота вместе с холмом будет достигать 34 метров. Боковые декоративные панели украшены черно-белыми рисунками в советском стиле. А обрамлять основание стелы будет карусель с экранами, где можно будет транслировать изображения.
Высота стелы вместе с холмом - 34 метра.
Фото: Александр КАРПОВ
В день открытия стелы на площади Калинина и части Красного проспекта ограничат движение автомобилей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске смонтировали стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина
Открытие состоится 3 ноября (подробнее).
В Новосибирске частично перекроют площадь Калинина и Красный проспект 3 ноября из-за открытия стелы
Точное время и границы ограничения движения обозначат позднее (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер