В Новосибирске включили подсветку на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Фото: Александр КАРПОВ

В Новосибирске включили подсветку на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Официальное открытие стелы запланировано на 3 ноября.

Панели стелы украшены в советском стиле. Фото: Александр КАРПОВ

Новосибирская стела станет самой высокой в России. Ее высота вместе с холмом будет достигать 34 метров. Боковые декоративные панели украшены черно-белыми рисунками в советском стиле. А обрамлять основание стелы будет карусель с экранами, где можно будет транслировать изображения.

Высота стелы вместе с холмом - 34 метра. Фото: Александр КАРПОВ

В день открытия стелы на площади Калинина и части Красного проспекта ограничат движение автомобилей.

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