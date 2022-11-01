Цветочная посылка в Корею не прошла фитосанитарный контроль в Новосибирске

Растения относятся к подкарантинной продукции. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Инспектор Россельхознадзора не разрешил отправить цветочную посылку из Новосибирска в Корею. Причина заключалась в том, что растения были без документов.

Речь идет о пакете с корнями пеларгонии весом 150 граммов. Он поступил в место международного почтового обмена «Толмачево», сообщили на сайте Россельхознадзора по Новосибирской области.

Данные растения относятся к подкарантинной продукции. Для их перевозки нужны специальные документы. Но оказалось, что посылка не имела обязательного фитосанитарного сертификата.

− Ее запретили для дальнейшей международной отправки в соответствии с российским законодательством о карантине растений, − отметили в публикации.

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