Новосибирцы пожаловались на камеру в туалете торгового центра

По словам очевидца, это камера из туалета тц. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

Новосибирцы пожаловались на камеру, которую они заметили в туалете торгового центра. Об этом рассказал один из их посетителей.

- Она висит на входе в туалет и смотрит на писсуары. Может быть это слежка за тем, чтобы в туалете не курили? – рассуждают посетители. – А что, если записи с камер в интернет попадут?

КП-Новосибирск обратились за комментарием в торговый центр, где, по словам посетителей, висит камера в туалете. Сотрудники опровергли информацию об этом:

- У нас такого нет. Ну вы как себе это представляете? – удивились в ТЦ.

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