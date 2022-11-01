На Красном проспекте в Новосибирске хотят установить скульптуру в виде человеческого лица

В центре Новосибирска хотят установить скульптуру в виде человеческой головы. Фото: госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО

В центре Новосибирска хотят установить скульптуру в виде человеческой головы. Предполагается, что располагаться арт-объект будет на улице Потанинская, 8. С такой инициативой выступила ювелирная компания, находящаяся по соседству. Мэрия вынесла проект на общественное обсуждение.

— В ходе обсуждений горожане смогут выразить свои замечания и предложения по проекту, — отметили в муниципалитете.

Направить свое мнение насчет скульптуры можно будет на почту MShestakova@admnsk. Ru. Принимать письма будут с 2 по 15 ноября 2022 года.

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Все работы будут проходить за счет частного инвестора (подробнее).

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