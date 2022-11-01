Прокуратура выявила недочеты при строительстве фельдшерско-акушерского пункта под Новосибирском

В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения. Фото: прокуратура НСО
Прокуратура Каргатского района проверила, как проходит строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Первотроицк. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения.
Сотрудники ведомства установили, что на строительной площадке нет ограждения.
− Кроме того, информационный щит объекта строительства отсутствует, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Подрядчик добровольно устранил все нарушения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер