Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 11:37

Прокуратура выявила недочеты при строительстве фельдшерско-акушерского пункта под Новосибирском

Подрядчик добровольно устранил все нарушения
Анастасия ХРОМЫХ
В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения. Фото: прокуратура НСО

В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура Каргатского района проверила, как проходит строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Первотроицк. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения.

Сотрудники ведомства установили, что на строительной площадке нет ограждения.

− Кроме того, информационный щит объекта строительства отсутствует, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Подрядчик добровольно устранил все нарушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber