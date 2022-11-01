Прокуратура выявила недочеты при строительстве фельдшерско-акушерского пункта под Новосибирском

В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура Каргатского района проверила, как проходит строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Первотроицк. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения.

Сотрудники ведомства установили, что на строительной площадке нет ограждения.

− Кроме того, информационный щит объекта строительства отсутствует, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Подрядчик добровольно устранил все нарушения.

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