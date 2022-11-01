Новосибирцы заметили голодную школьницу, побиравшуюся на улице

По словам очевидца, девочка стояла на остановке. Фото: "Моя Первомайка"

Новосибирцы заметили школьницу, побиравшуюся на улице. Произошло это в Первомайском районе на улице Одоевского.

- Она стояла возле остановки «Радиостанция». Попросила помочь деньгами, но мы с другом не смогли. Просто проводили ее до магазина. Она у прохожих на улице попросила 100 рублей. На них потом в магазине купила батон, а сотрудник магазина оплатил ей булочку. Затем мы проводили ее до дома, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Парень рассказал об этом инциденте и в соцсетях. Написал, что голодную девочку мама отправила в магазин, за алкоголем. На вид ребенку, по словам новосибирца, около 10 лет.

В мэрии города заинтересовались побирающимся ребенком. Они обещали разобраться в ситуации до 3 ноября.

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