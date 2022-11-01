Под Новосибирском осудят директора интерната за смерть постояльца

Директору интерната грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: СК РФ по НСО

В Новосибирской области осудят директора интернета в Искитимском районе за смерть постояльца. Его обвиняют по статье за нарушение правил безопасности при проведении работ.

— Директор интерната дал указания демонтировать бетонный забор на территории учреждения, но не оградил место, где шли работы, от посторонних лиц. Это привело к тому, что в конце мая 2022 года мужчина, проживающий в интернате, беспрепятственно зашел на территорию проведения работ, и там на него упала бетонная плита, раздавив насмерть, — пояснили в региональном Следственном комитете.

Дело направили в суд. Директору интерната грозит до 5 лет тюрьмы и трехгодичный запрет занимать определенные должности.

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