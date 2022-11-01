Из Новосибирской области выдворят 22 нелегала после облавы на мигрантов

Было выявлено 300 правонарушений. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области провели межведомственную операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Проверили около 900 иностранцев, было выявлено 300 административных правонарушений.

— 114 правонарушений были связаны с нарушением режима пребывания иностранных граждан, 96 — с нарушением правил пребывания, 43 — по факту предоставления ложных сведений при постановке на миграционный учет, 41 выявленное правонарушение касалось незаконного предоставления работы. Также было выявлено 5 фактов несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности иностранных граждан и 5 фактов, связанных с нарушением иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за патентом, — пояснили в региональном МВД.

По итогам проверки из страны водворят 22 нелегала. 16 из них - в принудительном контролируемом порядке, а 6 оставшихся — в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Также было решено депортировать из Новосибирской области 11 иностранцев, которые содержались в местах лишения свободы. А 42 мигрантам запретили пересекать территорию России.

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