В Новосибирске мама засудила детский парк за сломанный позвоночник 8-летнего сына

Юному футболисту пришлось отложить спорт. Фото: Предоставлено мамой потерпевшего

Сибирячка Оксана Савватеева засудила активити-парк за сломанную спину сына. Инцидент произошел 3 апреля 2022 года в здании на улице Красный проспект.

- Сын взобрался на подвесной мостик на высоте около полутора метров от земли. Внезапно один из четырех крепежей отломился, и мост накренился. Сын упал с высоты 1,3 метра на спину и сильно ударился. Момент падения я не видела. Потом встал, заплакал и пошел ко мне, держась на спину. Администратор предложил вызвать скорую и принес лед, – рассказала КП-Новосибирск Оксана Савватеева.

Утром 4 апреля мама с ребенком обратились в травмпункт. Врачи поставили диагноз: «компрессионный перелом трех позвонков». Неделю ребенок провел в больнице, еще полгода носил корсет – занятия по футболу и поездки в летний лагерь пришлось отменить.

- Представители активити-парка винили во всем подрядчика, но мама подала иск к центру. Согласно выводам следствия, крепежный болт мостика в лабиринте имел скрытый дефект, к делу будет привлечен подрядчик по установке оборудования, - сообщила помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Мама ребенка подала иск в суд, потребовав полмиллиона рублей компенсации и возмещение расходов на ортопедическую кровать.

- Заельцовский районный суд решил взыскать с ответчика убытки в сумме более 26 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей и штраф в размере свыше 138 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, – сообщил КП-Новосибирск адвокат Алексей Рябов.

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