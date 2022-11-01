Новосибирцев возмутила вырубка деревьев на аллее у улицы Народной

Новосибирцев возмутила вырубка деревьев. Фото: кадр из видео/"АСТ-54"

Жителей улицы Народная в Новосибирске возмутила вырубка деревьев во дворе дома 21/1. Спиливать насаждения начали утром 1 ноября. Горожане крайне недовольны такой перспективой, ведь часто используют аллею для прогулок.

— Вышла туда погулять и увидела, что практически весь первый ряд аллеи помечен под спил. Объясняется это тем, что деревья гнилые. Но они пилят и молодые, зелёные деревья, — цитирует местных жителей паблик ВКонтакте «АСТ-54».

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации.

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