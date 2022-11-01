Более двух тысяч жителей Новосибирской области сменили имя в 2022 году

Более двух тысяч новосибирцев сменили имя в 2022 году.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области более двух тысяч человек выбрали себе новое имя. Данные приведены за 10 месяцев 2022 года.
− Органы ЗАГС Новосибирской области зарегистрировали в общей сложности 2021 акт о перемене имени, − отметили в статистике.
Только в октябре 2022 года новое имя получили 213 новосибирцев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в ЗАГСе перечислили самые популярные имена для новорожденных в 2022 году.
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