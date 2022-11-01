Жительница Новосибирска пожаловалась на подростков, разрисовавших лифт в жилом доме

Подростки изрисовали стены лифта и подъезд дома в Первомайском районе. Фото: «Весенний» микрорайон

Жительница Первомайского района рассказала о подростках, которые изрисовали стены лифта и подъезд дома, расположенного по адресу Заречная, 4. Свое возмущение она выразила в группе «Весенний» микрорайон» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что пора привлекать хулиганов к ответственности за порчу имущества. Если закрыть на проблему глаза, они так и продолжат пакостничать. Поэтому сибирячка решила взять ситуацию под свой контроль.

− Многих уже могу вычислить − они не из нашего подъезда. Кого поймаю, тот будет материально отвечать за пакости, − пригрозила местная жительница.

Также она предупредила, что будет ловить «художников» по записям с камер видеонаблюдения.

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