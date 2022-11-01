В Новосибирской области на срочную службу призовут 2 тысячи человек

Призовут около 2 тысяч срочников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с 1 ноября стартовал осенний призыв. В его рамках планируют набрать около 2 тысяч срочников. По словам военного комиссара региона, полковника Евгения Кудрявцева, все они будут проходить службу на территории России и ни в коем случае не в зоне СВО.

— Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции на территории новых субъектов РФ и проводятся в плановом порядке, — подчеркнул замгуберантора Сергей Нелюбов.

По его словам, сроки призывной компании сокращены, поэтому все связанные с ней мероприятия должны пройти максимально четко. Отправлять срочников по воинским частям будут с 9 ноября по 15 декабря.

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