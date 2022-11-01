3 ноября в Новосибирске на несколько часов выставят 22 грузовика на Красном проспект

Открытие стелы начнется в семь часов вечера. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске в день открытия стелы «Город трудовой доблести», 3 ноября, 22 грузовика на несколько часов перекроют въезд на Красный проспект с примыкающих к нему дорог.

— 3 ноября в 11:00 будет возложение цветов к «Монументу Славы». Основное мероприятие начнется в 19:00 на площади Калинина. Сбор людей с 18:00, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова во время аппаратного совещания.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, в вечер открытия стелы Красный проспект не будет доступен для транспорта. Там установят соответствующе дорожные знаки, а в качестве противотаранных устройств выступят 22 грузовика ДЭУ.

— Мягкое перекрытие начинается с 16:00 с Писарева по Красному проспекту — общественный транспорт сможет пройти. А с 17:00 будет жесткое перекрытие. И до окончания мероприятия, до 20:00, — пояснил Васильев.

Также начальник департамента напомнил о запрете парковки на указанном участке: знаки установят в 7:00 утра, уберут их после 21:00.

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