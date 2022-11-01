Новосибирец незаконно вывел в Китай валюту на сумму 21 миллион рублей

Уроженец Новосибирска предстанет перед судом за незаконный вывод валюты за рубеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уроженец Новосибирска предстанет перед судом за незаконный вывод валюты за рубеж. Он отправил в Китай более 21 миллиона рублей, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

По данным оперативников, преступление было совершено в 2019 году. Закон нарушил 54-летний мужчина, проживающий в Кемеровской области. При помощи сообщников он несколько раз переводил деньги в Китай. Для совершения переводов сибиряк предоставлял документы с ложной информацией. Речь идет об указании целей платежей.

− Деньги он отправлял в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду. Но вещи в Новосибирск никто не поставлял, − объяснили в СТУ.

Таким образом мужчина незаконно вывел за рубеж 21,6 миллиона рублей. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Уроженцу Новосибирска грозит до пяти лет лишения свободы. Также его могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

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