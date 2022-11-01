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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 8:41

Новосибирец незаконно вывел в Китай валюту на сумму 21 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ХРОМЫХ
Уроженец Новосибирска предстанет перед судом за незаконный вывод валюты за рубеж.

Уроженец Новосибирска предстанет перед судом за незаконный вывод валюты за рубеж.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уроженец Новосибирска предстанет перед судом за незаконный вывод валюты за рубеж. Он отправил в Китай более 21 миллиона рублей, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

По данным оперативников, преступление было совершено в 2019 году. Закон нарушил 54-летний мужчина, проживающий в Кемеровской области. При помощи сообщников он несколько раз переводил деньги в Китай. Для совершения переводов сибиряк предоставлял документы с ложной информацией. Речь идет об указании целей платежей.

− Деньги он отправлял в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду. Но вещи в Новосибирск никто не поставлял, − объяснили в СТУ.

Таким образом мужчина незаконно вывел за рубеж 21,6 миллиона рублей. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Уроженцу Новосибирска грозит до пяти лет лишения свободы. Также его могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

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