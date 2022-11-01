Семьи в Новосибирской области приняли ещё 23 сирот из ЛНР

В Новосибирскую область к новым семьям прилетели 23 ребенка из ЛНР. Фото: Минтруда НСО.

Во вторник, 1 ноября, в Новосибирск прилетела вторая группа детей-сирот из Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Новосибирской области со ссылкой на главу министерства Елену Бахареву.

– Сегодня мы встречаем еще 23 ребят, которые сразу же отправятся вместе с приемными родителями в свои новые дома. Возраст детей от 2 до 16 лет, – рассказала Елена Бахарева.

Ребятишек из детдомов ЛНР приняли 14 семей из Новосибирска и 7 районов области. В аэропорту их приветствуют подарками и знакомят с родителями. У многих из детей появятся не только мама и папа, но еще и братья с сестрами. Однако пока психологи рекомендуют подождать с активным общением – детям нужно привыкнуть к новой семье.

Ребят, которые росли вместе, нельзя разлучать. Самая большая семья, которую приняли жители Новосибирской области, состоит из 5 братьев и сестер.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о первой группе детей из ЛНР. В прошлый раз 24 ребёнка обрели новые семьи.

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