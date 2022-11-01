День народного единства получит новый импульс

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева и председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов поделились своим мнением по поводу актуальности Дня народного единства для россиян.

Галина Гриднева напомнила об истории праздника, который Россия празднует с 2005 года, и его значении.

- Наша страна всегда умела объединяться - и в горе, и в радости. Особенно когда есть внешний враг: сегодня мы очень ярко это видим. Государство, общество - все мы понимаем, что наша история, культурное наследие - это основа, которая помогает людям сплотиться и побеждать в любой борьбе, - прокомментировала председатель Общественной палаты Новосибирской области. - У нас очень много национальных центров, домов культуры, объединяющих все национальности, мы действительно очень сильны, когда мы вместе.

- В этом году День народного единства совпал с настоящим единением нашего большого многонационального народа. Мы видим, какой отклик в сердцах россиян нашла необходимость помощи нашим бойцам, помощи простым людям, находящимся в новых субъектах Российской Федерации: Херсонской области, Донбассе, Запорожье. Все, как один, помогаем. Чем можем и как можем. Отмечу, что это единение не на бумаге, оно искреннее и настоящее, в сердце и душе каждого из нас. День народного единства нужен: думаю, он получит новый импульс. Приходит новое осмысление и самого праздника, и того, куда движется наше общество, - отметил Роман Бубенов.

Галина Гриднева поделилась со слушателями впечатлениями о поездках представителей Общественной палаты по области, рассказала, как красиво и ярко умеют там организовывать национальные праздники. Подобные встречи, благотворительные акции очень сплачивают людей. Также председатель Общественной палаты рассказала о премии «Во Благо», которая в этом году проводится уже в четвертый раз.

- Это возможность сказать общественное спасибо за добрые дела. Благодаря этому конкурсу мы узнали, как много добрых дел делается на территории Новосибирской области. Но благотворители делают их не для пиара, творить добро - тихая история. Поэтому мы предлагаем номинировать тех, кто оказывал помощь. На сайте Общественной палаты есть вся необходимая информация, также вы можете позвонить в аппарат Общественной палаты, и сотрудник поможет в заполнении заявки, - объяснила Галина Гриднева.

Председатель региональной Общественной палаты отметила, что прием заявок на премию продлен до 15 ноября, чтобы смогли поучаствовать все желающие.

Официальный сайт региональной Общественной палаты

По вопросам, связанным с конкурсом, можно обратиться по телефону (383) 221-02-62.