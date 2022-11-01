Бросили авто и сбежали: в Новосибирске подростки устроили массовое ДТП

Пострадали в общей сложности три авто. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В ночь на 1 ноября на улице Менделеева произошло массовое ДТП. Спровоцировали его подростки на универсале, которые не справились с управлением. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как горе-водитель резко сдает назад и врезается в чужую машину, а потом так же резко едет вперед и подбивает еще один автомобиль. Как отметили в публикации, пострадали в общей сложности три авто, стоящие во дворе дома №6.

− Через 100 метров подростки бросили авто и убежали, − рассказали очевидцы.

Удалось ли найти несовершеннолетних − пока неизвестно.

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