Годовалый ребенок умер, выпав из окна квартиры на 5 этаже в Новосибирске

В Новосибирске годовалый мальчик выпал из окна.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Новосибирске младенец залез на подоконник, выпал из окна на 5 этаже и разбился насмерть. Трагедия произошла днем 31 октября в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
– По предварительным данным, ребенок залез на подоконник, рядом с которым стояла детская кроватка, – объяснили в Следкоме.
Мальчику недавно исполнился год. Следователи проводят проверку и призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра.
Напомним, ранее в Новосибирске обнаружили мертвого пенсионера на остановке Дунайская.
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