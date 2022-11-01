Годовалый ребенок умер, выпав из окна квартиры на 5 этаже в Новосибирске

В Новосибирске годовалый мальчик выпал из окна. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Новосибирске младенец залез на подоконник, выпал из окна на 5 этаже и разбился насмерть. Трагедия произошла днем 31 октября в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

– По предварительным данным, ребенок залез на подоконник, рядом с которым стояла детская кроватка, – объяснили в Следкоме.

Мальчику недавно исполнился год. Следователи проводят проверку и призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра.

Напомним, ранее в Новосибирске обнаружили мертвого пенсионера на остановке Дунайская.

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