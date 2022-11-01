В СК показали фото мальчика в больнице, сбитого депутатом под Новосибирском

Состояние ребенка удовлетворительное. Фото: СУ СК РФ по НСО

Руководитель Татарского межрайонного следственного отдела Андрей Святаш приехал в больницу, где находится сбитый депутатом 6-летний мальчик. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел 30 октября 2022 года. Депутат Горсовета Татарска Сергей Мамонтов сбил ребенка и уехал с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи. Спустя некоторое время Мамонтов сам явился в полицию. Было возбуждено два административных дела. За оставление места ДТП депутата арестовали на 11 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас мальчик находится в Татарской центральной районной больнице. Позже его на вертолете доставят в новосибирскую областную больницу.

Андрей Святаш пообщался с лечащим врачом мальчика. По словам доктора, маленькому пациенту оказывают необходимую медпомощь.

− Состояние ребенка удовлетворительное и врач позволил навестить его, − отметили в СК.

Руководитель следственного отдела поинтересовался, как мальчик себя чувствует, и вручил ему купленные подарки. Мама пострадавшего поблагодарила следователей за помощь и оперативную реакцию.

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