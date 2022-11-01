Тело пенсионера нашли возле остановки Дунайская в Новосибирске

В Новосибирске возле остановки нашли мертвого человека. Фото: Ираклий ГРУЗИНОВ.

Во вторник, 1 ноября, в Новосибирске на перекрестке улиц Дунайская и Кирова прохожие обнаружили мертвого пожилого мужчину. Его тело лежало возле остановки Дунайская.

Вскоре к месту происшествия подъехал экипаж скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Тело 84-летнего мужчины накрыли пеленкой.

– Обнаружено тело мужчины, 1938 года рождения. Следователями проводится осмотр места происшествия. Следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка, – сообщили КП-Новосибирск в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber