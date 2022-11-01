В Ленинском районе Новосибирска иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком

На улице Станционной произошло ДТП с легковушкой и грузовиком. Фото: АСТ-54

Во вторник, 1 ноября, на улице Станционной произошло ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Как сообщили очевидцы, водитель седана Toyota Camry не справился с управлением и вылетел на встречку. После этого иномарка врезалась в грузовой автомобиль. Информации о пострадавших нет.

В публикации отметили, что незадолго до аварии водитель «Тойоты» устраивал «шашки» на дороге, резко перестраиваясь из ряда в ряд.

Интернет-пользователи посчитали, что ДТП произошло как раз из-за этого.

− Дорого вышли «шашки», что тут сказать, − высказался один из подписчиков.

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