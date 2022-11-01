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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:17

На окна новосибирских военкоматов начали устанавливать металлические решетки

Об этом сообщили в соцсетях
Анастасия ХРОМЫХ
На окнах военкоматов в Новосибирске начали появляться металлические решетки. Фото: Наша Дзержинка

На окнах военкоматов в Новосибирске начали появляться металлические решетки. Фото: Наша Дзержинка

На окнах военкоматов в Новосибирске начали появляться металлические решетки. Об этом сообщили подписчики в группе «Наша Дзержинка» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 1 ноября.

Как уточнили в публикации, решетки установили на военном комиссариате Дзержинского и Калининского районов, расположенного по адресу проспект Дзержинского, 2.

− Было решено предпринять дополнительные меры безопасности, − отметили в группе.

Установили ли решетки на других военкоматах в столице Сибири, в данной публикации не сообщается.

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