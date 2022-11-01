На окна новосибирских военкоматов начали устанавливать металлические решетки

На окнах военкоматов в Новосибирске начали появляться металлические решетки. Фото: Наша Дзержинка
На окнах военкоматов в Новосибирске начали появляться металлические решетки. Об этом сообщили подписчики в группе «Наша Дзержинка» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 1 ноября.
Как уточнили в публикации, решетки установили на военном комиссариате Дзержинского и Калининского районов, расположенного по адресу проспект Дзержинского, 2.
− Было решено предпринять дополнительные меры безопасности, − отметили в группе.
Установили ли решетки на других военкоматах в столице Сибири, в данной публикации не сообщается.
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