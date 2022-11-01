В Новосибирске перекрыли три улицы из-за аварийного ремонта

На трех улицах Новосибирска временно ограничили движение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На трех улицах Новосибирска временно ограничили движение. Речь идет об улицах Московской, Дмитрия Шамшурина и Нижегородской. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Улицу Московскую перекрывают на период с 29 октября по 11 ноября. Проезд закрыт в районе здания №167. Причина – аварийный ремонт водовода, которым занимается МУП «Горводоканал».

На улице Дмитрия Шамшурина нельзя проехать в районе жилого дома №12. Ограничения действуют с 29 октября по 7 ноября. На такой же период закрывается улица Нижегородская. Рабочие перегородили участок по адресу Восход, 28.

− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта теплотрассы, − объяснили в муниципалитете.

Водителям нужно быть особенно внимательными. Важно соблюдать ПДД и смотреть на знаки.

Ранее КП-Новосибирск писала о перекрытии улиц Пермской и Демьяна Бедного.

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