Почти 300 семей мобилизованных новосибирцев обратились за компенсацией в мэрию

В мэрию Новосибирска поступило 296 обращений от семей мобилизованных. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В мэрию Новосибирска поступило 296 обращений от семей мобилизованных. Родные военнослужащих просят оказать им финансовую помощь. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии, которое прошло во вторник, 1 ноября.

Напомним, мэрия выделила 19,5 миллионов рублей на компенсацию расходов для семей мобилизованных. Одни местные жители просят возместить расходы на покупку обмундирования, другим необходимы деньги на приобретение лекарств, детских товаров и прочие первоочередные потребности. Помощь полагается только тем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Узнав о возможности получить финансовую поддержку, новосибирцы начали писать заявления в муниципалитет.

− Департамент социальной политики ведет работу по приему заявлений и сопровождению семей мобилизованных, − отметил Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что он вместе с коллегами принимает родных военнослужащих в районных администрациях и помогает им решать вопросы.

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