В Новосибирске на 5 лет посадили главаря банды мошенников, укравшей 670 тысяч рублей под видом кредитной организации

В Новосибирске поймали главаря банды мошенников, укравшей 670 тысяч рублей под видом кредитной организации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Калининский районный суд отправил 36-летнего новосибирца на пять лет в колонию строгого режима за хищение более 670 тысяч рублей у 20 человек. Мошенник, возглавляющий преступную группу, уже имел судимость. Об этом сообщили во вторник, 1 ноября, в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В банде было 11 преступников. Они организовали колл-центр и обзванивали людей, предлагая кредиты. Затем мошенники просили оплатить фиктивные банковские комиссии и несуществующие услуги курьера, а деньги забирали себе.

Главаря приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о раскрытом мошенничестве с продажей автозапчастей почти на миллион рублей.

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