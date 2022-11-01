Губернатор Новосибирской области заявил о мерах поддержки для мобилизованных предпринимателей

Мобилизованных предпринимателей из Новосибирской области поддержит правительство региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области ввели новые меры поддержки для мобилизованных. Они касаются бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во вторник, 1 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассмотрел меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса, мобилизованных на военную службу.

– Малое и среднее предпринимательство в Новосибирской области играет значимую роль в экономическом развитии, поэтому очень важно даже при выполнении важнейших государственных задач, в том числе связанных с мобилизацией, создать условия, чтобы этот сектор экономики не пострадал, – отметил глава региона.

О введении новых мер поддержки рассказал глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров. Малое и среднее предпринимательство в регионе представляют 65,3 тысячи юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей в области около 76,9 тысяч, самозанятых – 115 тысяч.

Одна из постоянных областных мер поддержки для предпринимателей – гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям. В 2022 году гранты на общую сумму около 27 миллионов рублей получили 57 бизнесменов.

Сейчас Минпромторг региона готовит проект изменений: если предприниматель уйдет служить, исполнение обязательств получателя гранта приостановят, пока он не вернется. После этого у военнослужащего будет возможность как продолжить проект, так и вернуть сумму гранта без штрафа.

Фонд микрофинансирования Новосибирской области сможет предоставить кредитные каникулы мобилизованным по заявлению. По желанию заём может быть реструктуризирован.

Также по распоряжению правительства РФ департамент имущества и земельных отношений региона подготовил проект постановления областного правительства «Об установлении льготной арендной платы». Это значит, что мобилизованные бизнесмены, а также предприниматели, ушедшие служить по контракту, смогут платить арендодателям по одному рублю в свое отсутствие, либо разорвать договор аренды без штрафов.

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