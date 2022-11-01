Новосибирские студенты в Хэллоуин вырезали из овощей гробы для насекомых

Новосибирские студенты смастерили гробы для мух. Фото: Новоколледж.

В Новосибирске студенты «Новоколледжа» в канун Хэллоуина вырезали гробики из картофеля, моркови и тыквы, а потом похоронили в них насекомых. Об этом директор учреждения Сергей Чернышов сообщил в соцсетях.

– Гробики из овощей – сделаны, мухи захоронены, пронзительные речи о захороненных – произнесены, – написал директор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают в учебном учреждении, Хэллоуин они совместили с исконно русским праздником – днем Семёна Летопроводца. Похороны мух – один из обрядов, обещающих большой урожай на будущий год.

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