Министром региональной политики Новосибирской области стал Андрей Клюзов

Андрей Клюзов стал замгубернатора Новосибирской области. Фото: altai-ter.er.ru.

Политтехнолог Андрей Клюзов назначен на должность замгубернатора Новосибирской области. Об этом во вторник, 1 ноября, на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Травников.

Андрей Клюзов в 2015 году принимал участие в организации выборов в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области.

Теперь он стал министром региональной политики региона. Экс-министр Игорь Яковлев остается заместителем губернатора.

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