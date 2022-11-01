В Новосибирской области с 1 ноября стартовал осенний призыв

В Новосибирской области начался осенний призыв в армию. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области стартовал осенний призыв со вторника, 1 ноября. Ранее его перенесли с октября по Указу президента из-за проведения частичной мобилизации.

Всего в армию наберут от 2 до 3 тысяч срочников. Речь идет о жителях региона призывного возраста – от 18 до 27 лет. В спорных диагностических случаях призывников будут обследовать в военном госпитале и городских больницах.

В увольнение новобранцев отправят как обычно, с 1 октября.

В рамках подготовки к осеннему призыву главам министерств было поручено организовать работу медкомиссий и проверить физподготовку призывников. Также глава региона Андрей Травников рекомендовал обеспечить дежурство наряда полиции на сборном пункте Новосибирской области в целях безопасности.

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