Зловещий туман окутал Новосибирск в ночь после Хэллоуина

На Новосибирск опустился туман утром 1 ноября. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В ночь после Хэллоуина на вторник, 1 ноября, Новосибирск окутал густой туман. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили водителей об опасном погодном явлении, а горожане успели потеряться в тумане по пути на работу.

– Утром в отдельных районах туманы и изморозь. На дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха поднимется до + 3 градусов, – сообщили специалисты сервиса.

Повышенное атмосферное давление и ослабление ветра вызвало дымку и туман в нижних слоях атмосферы. Качество воздуха среднее – количество вредных примесей небольшое. Загрязнение атмосферы в Новосибирске, по данным Air Voice, составляет 5 баллов из 10.

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