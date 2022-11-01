Зловещий туман окутал Новосибирск в ночь после Хэллоуина

На Новосибирск опустился туман утром 1 ноября.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
В ночь после Хэллоуина на вторник, 1 ноября, Новосибирск окутал густой туман. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили водителей об опасном погодном явлении, а горожане успели потеряться в тумане по пути на работу.
– Утром в отдельных районах туманы и изморозь. На дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха поднимется до + 3 градусов, – сообщили специалисты сервиса.
Повышенное атмосферное давление и ослабление ветра вызвало дымку и туман в нижних слоях атмосферы. Качество воздуха среднее – количество вредных примесей небольшое. Загрязнение атмосферы в Новосибирске, по данным Air Voice, составляет 5 баллов из 10.
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