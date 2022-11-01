Новосибирские водители застряли пробках из-за тумана утром 1 ноября

Новосибирск сковали пробки утром 1 ноября. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Утром во вторник, 1 ноября, в Новосибирске пробки сковали улицу Станиславского и площадь Труда.

Аварии затруднила движение на Немировича-Данченко, Октябрьской магистрали и на перекрестке Курчатова и Объединения.

Также этим утром новосибирских водителей разозлили пробки на Фадеева, Богдана-Хмельницкого и Советском шоссе. Информация о пробках появилась на картах 2ГИС.

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