Главное — все хорошо отжать! Орангутан из Новосибирского зоопарке решила устроить стирку в своем вольере

А точно все чисто?

Новосибирский зоопарк поделился милым роликом с любимицей посетителей — орангутаном Мишель, которая решила устроить уборку в своем вольере.

— Красавица Мишель наводит порядок и чистоту, — подписали видео в зоопарке.

На кадрах ролика видно, как Мишель старательно стирает в синем тазике с водой одну из своих лиан. А потом не менее тщательно ее отжимает. Заметив притаившегося у окна вольера папарацци, Мишель подходит к нему и начинает пристально смотреть в глаза, как бы говоря «ну что ты смотришь? Давай не мешай! ».

Новосибирцев эта сцена равнодушными тоже не оставила. В комментариях под видео многие отметили, что, возможно, Мишель таким образом пытается подражать сотрудникам зоопарка во время уборки.

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