Новосибирск скует гололед в начале ноября

В Новосибирске ноябрь начнется с небольшого потепления. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске ноябрь начнется с небольшого потепления. По прогнозам синоптиков, благоприятная погода установится в городе еще на ближайшие три дня.

— Во вторник, 1 ноября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Температура воздуха ночью составит −2…-4 градуса, днем потеплеет до +1…+3. Веер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды. Правда, на утро они обещают более низкие температуры вплоть до минус 6 градусов.

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