В Новосибирске восьми скверам и одному парку дали официальные названия

В Новосибирске у восьми скверов и одного парка появились официальные названия.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске у восьми скверов и одного парка появились официальные названия. Об этом сообщил портал «Зеленый Новосибирск».
— Официальные названия утвердила комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, — сообщает «Зеленый Новосибирск».
Так, названия получили зеленые зоны сразу в четырех районах города:
В Дзержинском районе города Новосибирска:
— парк «Каменка», по ул. Адриена Лежена, 11к. 2.
В Заельцовском районе города Новосибирска:
— сквер Пограничников, по ул. Дуси Ковальчук, 410.
— сквер «Лучистый», по ул. Д. Ковальчук, 266/4, 266/3.
— сквер «Тимирязевский», между домами ул. Тимирязева, 85/1, 83/1.
— сквер «Радужный», пересечение ул. Нарымской и ул. Дуси Ковальчук.
— аллея Призывника, от ул. Дуси Ковальчук до ул. Профинтерна.
В Железнодорожном районе города Новосибирска:
— сквер Геодезистов, по ул. Челюскинцев, 50.
В Центральном районе города Новосибирска:
— сквер «Гоголевский», по ул. Селезнева, 33.
— сквер Спасателей, по ул. Державина, 14.
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