В Новосибирске восьми скверам и одному парку дали официальные названия

В Новосибирске у восьми скверов и одного парка появились официальные названия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске у восьми скверов и одного парка появились официальные названия. Об этом сообщил портал «Зеленый Новосибирск».

— Официальные названия утвердила комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, — сообщает «Зеленый Новосибирск».

Так, названия получили зеленые зоны сразу в четырех районах города:

В Дзержинском районе города Новосибирска:

— парк «Каменка», по ул. Адриена Лежена, 11к. 2.

В Заельцовском районе города Новосибирска:

— сквер Пограничников, по ул. Дуси Ковальчук, 410.

— сквер «Лучистый», по ул. Д. Ковальчук, 266/4, 266/3.

— сквер «Тимирязевский», между домами ул. Тимирязева, 85/1, 83/1.

— сквер «Радужный», пересечение ул. Нарымской и ул. Дуси Ковальчук.

— аллея Призывника, от ул. Дуси Ковальчук до ул. Профинтерна.

В Железнодорожном районе города Новосибирска:

— сквер Геодезистов, по ул. Челюскинцев, 50.

В Центральном районе города Новосибирска:

— сквер «Гоголевский», по ул. Селезнева, 33.

— сквер Спасателей, по ул. Державина, 14.

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