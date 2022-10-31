Владелец такси, въехавший в трамвай в Новосибирске, не будет платить за ущерб

ГЭТ потребовала от владельца такси возместить убытки за ремонт и простой трамвая. Фото: forums.drom.ru

Новосибирский «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) не смог добиться от владельца такси компенсации ущерба за ДТП с трамваем. Предприятие требовало возместить 214 637 рублей, однако суд на его сторону не встал.

— Если транспортное средство было передано по договору аренды без предоставления услуг по управлению им и его технической эксплуатации, то причиненный вред подлежит возмещению самим арендатором. <...> ООО «Гранд Авто» не является лицом, виновным в причинении имущественного ущерба, поскольку факт наличия вины ответчика и причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и произошедшим ДТП, истцом не доказан, — цитирует «Новая Сибирь» документ суда.

Поводом для иска стало ДТП, произошедшее год назад на площади Труда. Таксист не уступил трамваю дорогу, спровоцировав аварию. ГЭТ потребовала от владельца такси компании «Гранд Авто» возместить убытки: 189 759 рублей за ремонт трамвая, а также около 30 тысяч за простой. Но арбитраж суд иск не удовлетворил. Потому что вся ответственность за ДТП легла на водителя, а не на арендодателя, предоставившего авто.

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