Новосибирская область получит 26,5 миллиардов из федерального бюджета в 2023 году

Средства пойдут на строительство и ремонта школ и детсадов, поликлиник и ФАПов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирская область получит 26,5 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2023 году. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

По его словам, средства пойдут на строительство и ремонта школ и детсадов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах.

— Ещё 17,5 миллиардов рублей в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета, — уточнил Александр Жуков.

Жуков добавил, что после первого чтения основной задачей станет подготовка поправок, чтобы во втором чтении решить еще целый ряд социально значимых вопросов, связанных с бюджетом.

Напомним, что весной этого года из федерального бюджета было выделено 67 миллионов рублей на поддержку предприятий обрабатывающей промышленности. Средство пошли на закупку нового оборудования.

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