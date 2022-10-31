В Новосибирске в декабре может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте

В Новосибирске может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Ранее о такой перспективе уже упоминали в городском метрополитене.
— Тариф в 35 рублей позволит нам совершенствовать инфраструктуру. В частности — продолжить обновление турникетов, — отмечал начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.
От городских властей пока никакой официальной информации об увеличении тарифов не было. Согласно законам, повышать цены на проезд можно не чаще, чем раз в год. Поэтому, снова увеличить стоимость проезда можно будет не раньше декабря. В прошлый раз в Новосибирске тарифы были подняты 15 декабря прошлого года на 1 рубль.
КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы прояснить этот вопрос.
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