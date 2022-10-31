В Новосибирске завершили формирование добровольческого спецбатальона «Вега»

В Новосибирской области завершилось формирование добровольческого спецбатальона «Вега».
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области завершилось формирование добровольческого спецбатальона «Вега». Об этом сообщил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир спецподразделения Андрей Панферов.
— Набор в батальон сейчас закончен. В настоящее время бойцы проходят этап подготовки и боевого слаживания, после сдачи всех необходимых нормативов они отправятся в зону проведения СВО, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.
Какую-то дополнительную информацию о батальоне было решено не разглашать из соображений безопасности.
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