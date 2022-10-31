Первый автобус по маршруту отправился 30 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский автовокзал запустил новый рейс до Караганды. Курсировать автобусы будут по средам и в воскресенье.

— Новый рейс «Новосибирск — Караганда» будет отправляться с автовокзала на Гусинобродском шоссе в 14:50, с ЖД вокзала — в 15:30, с Юго-Западного — в 16:10, — рассказали в пресс-службе автовокзала.

Следовать маршрут будет через Кулунду (Шарбакты). Первый рейс в Караганду отправился 30 октября.

Напомним, что с 30 октября казахстанская авиакомпания Qazaq Air перестала летать в Новосибирск. Объяснил это авиаперевозчик тем, что авиационные власти России не выдали ей разрешения на полеты.

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