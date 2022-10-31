В Минздраве рассказали о закрытии в двух больницах Новосибирска гастроэнтерологических подразделений

Гастроэнтерологические подразделение перенесли в ГКБ №11 и в ГКБ №25. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве прокомментировали закрытии гастроэнтерологических подразделений в ГКБ №12 и в первой инфекционной больнице. Там подчеркнули, что о закрытии как таковом речи не идет, потому что отделения просто перенесли в другие медучреждения.

— В соответствии с приказом Минздрава России № 906н о порядке оказания медицинской помощи населению по профилю «гастроэнтерология», чтобы медорганизация имела в своем составе гастроэнтерологический дневной стационар или отделения, в больнице должно быть отделение хирургии. А поскольку в ГКБ №12 и в Городской инфекционной клинической больнице №1 не предусмотрены отделения хирургии, было решено перенести гастроэнтерологического подразделения, — пояснили в региональном Минздраве.

В министерстве добавили, что гастроэнтерологические подразделения перенесли в ГКБ №11 и в ГКБ №25, где они будут работать круглосуточно.

— Речь идет не о закрытии подразделений, а о переводе их в другие медорганизации. Такое решение позволит улучшить доступность медицинской помощи по профилю гастроэнтерология для жителей как правобережья, так и левобережья Новосибирска, — подчеркнули в Минздраве.

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