Новосибирец рассказал о банде, ворующей аккумуляторы из авто в Ленинском районе

В Ленинском районе орудует банда автоворов. Фото: предоставлены Александром Елисовым

Житель Новосибирска Александр Елисов сообщил о том, что в Ленинском районе орудует банда автоворов. Они разбивают окна, а потом вытаскивают аккумуляторы из машин. Об этом мужчина рассказал в группе «АСТ-54».

По словам Александра, первый случай произошел 30 октября. «Мишенью» злоумышленников стал автомобиль «Москвич», принадлежащий его знакомому.

− Неизвестные разбили стекло. При попытке завести машину они выдернули фишки замка зажигания. Запустить мотор они так и не смогли, поэтому просто стащили аккумулятор, − отметил сибиряк.

Буквально через день произошел похожий инцидент, только уже с «Нивой». Сценарий один и тот же – разбитое стекло и украденный аккумулятор.

Александр сообщил, что заявление в полицию написано. Он призвал автовладельцев быть особенно бдительными.

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