Новосибирские экстремалы возмутились перспективой закрытия скейт-парка за оперным

Новосибирские экстремалы возмутились желанием активистов народного фронта закрыть скейт-парк за оперным театром. Фото: Кадр из видео\ОНФ

Новосибирские экстремалы возмутились желанием активистов народного фронта закрыть скейт-парк за оперным театром. Напомним, в ОНФ утверждают, что площадка — плохо обустроена и опасна для занятий. А скейтеры, в свою очередь, не хотят лишаться места для катания практически в центре города.

— Закрыть, закрыть! А альтернатива? Сделайте новый большой крытый что бы соответствовал всем нормам! А иначе, где кататься тогда? — пишут горожане в паблике ВКонтакте «АСТ-54» под постом о возмущении ОНФ.

В Федерации скейтбординга Новосибирской области отметили, что этот скейт-парк создавался исключительно на деньги людей. А до 2019 года в городе вообще не было площадок для скейтеров. При этом, верность замечаний, сделанных активистами, там не опровергают.

— Парк мы делаем на свои средства, на все денег не хватило. Но мы готовы устранить все недочеты, предоставить ГОСТы на все конструкции и официально взять парк себе на баланс. В четверг будет встреча в мэрии по этому поводу, будем все обсуждать, — пояснил КП-Новосибирск КП-Новосибирск Вячеслав Сердюк, председатель Федерации скейтбординга Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный фронт требует закрыть все скейт-площадки в Новосибирске

По мнению представителей ОНФ, они опасны для жизни и здоровья (подробнее).

«Я вам покажу, где мозги детей будут»: Народный фронт раскритиковал скейт-парк за оперным театром в Новосибирске

Народный фронт раскритиковал скейт-парк за оперным театром в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber