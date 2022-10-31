Суд поддержал областной закон о льготах пенсионерам-педагогам из Новосибирской области

Право на создание особой привилегии для своих учителей-пенсионеров отстояла Новосибирская область. Фото: правительство НСО
Право на создание особой привилегии для своих учителей-пенсионеров отстояла Новосибирская область. Об этом сообщает «Новая Сибирь».
Суть в том, что в 2010 году Законодательное собрание (тогда еще облсовет) приняло поправки в областной закон. В соответствии с ними, от оплаты коммуналки освобождались не только работающие учителя из Новосибирской области, но и вышедшие на пенсию педагоги.
Льгота по оплате помещений касалась только тех педагогов-пенсионеров, которые трудились в НСО не менее 10 лет. Однако прокуратура Новосибирской области посчитала, что права учителей из других регионов ущемлены. Ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить справедливость.
Новосибирский областной суд расставил все точки над «i».
− Субъекты РФ вправе самостоятельно определять меры и объем социальной поддержки работающим в сельской местности педагогическим работникам, − объяснили в суде.
То есть это – законодательная сфера регионов. Таким образом, суд поддержал закон о льготах, который оспаривала прокуратура.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер