Суд поддержал областной закон о льготах пенсионерам-педагогам из Новосибирской области

Право на создание особой привилегии для своих учителей-пенсионеров отстояла Новосибирская область. Фото: правительство НСО

Право на создание особой привилегии для своих учителей-пенсионеров отстояла Новосибирская область. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Суть в том, что в 2010 году Законодательное собрание (тогда еще облсовет) приняло поправки в областной закон. В соответствии с ними, от оплаты коммуналки освобождались не только работающие учителя из Новосибирской области, но и вышедшие на пенсию педагоги.

Льгота по оплате помещений касалась только тех педагогов-пенсионеров, которые трудились в НСО не менее 10 лет. Однако прокуратура Новосибирской области посчитала, что права учителей из других регионов ущемлены. Ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить справедливость.

Новосибирский областной суд расставил все точки над «i».

− Субъекты РФ вправе самостоятельно определять меры и объем социальной поддержки работающим в сельской местности педагогическим работникам, − объяснили в суде.

То есть это – законодательная сфера регионов. Таким образом, суд поддержал закон о льготах, который оспаривала прокуратура.

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